الأهلي يتعاقد رسميًّا مع المدرب فتحي الجبال

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وقع ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم، العقد الرسمي للمدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الراقي خلال المرحلة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على “تويتر” صورًا من تعاقد إدارة الراقي مع المدرب فتحي الجبال لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلال مواجهتي دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وحضر توقيع العقد كل من عبدالله بترجي نائب رئيس الأهلي وموسى المحياني مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وجاء فتحي الجبال لتدريب الأهلي خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.