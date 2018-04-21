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شكاوى من إغلاق المياه على “خشم العان” ومشرف المشروع: المياه ستعود خلال ساعات
http://almnatiq.net/?p=570030
المناطق- الرياض

تذمر سكان “مدينة الملك عبدالعزيز السكنية”، بالحرس الوطني في خشم العان شرق الرياض من إغلاق المياه منذ صباح الخميس عن المساكن والمدارس والوحدات داخل المدينة بسب العمل في أحد المشاريع القائمة هناك، مشيرين إلى أن التأثر من إغلاق المياه شمل مايقارب 5000 منزل و100 مدرسة وعدد من معسكرات الحرس الوطني.

وبين عدد من أولياء أمور الطلاب لـ”المناطق” أنه من غير الممكن أن يأتي صباح الغد والوضع كما هو عليه الآن، وأنه من الضروري حل المشكلة وإعادة المياه بأسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أنه في حال عدم إيجاد حل سريع، فلا بد من تعليق الدراسة في مدارس إسكان مدينة الملك عبدالعزيز ليوم غدٍ حتى يتم إصلاحها في ظل عدم وجود احتياطات تكفي من المياه.

من جانبه طمأن المهندس المشرف على المشروع السكان بأن العمل يجري على قدمٍ وساق لإعادة المياه، مؤكداً أنها ستعود خلال ساعات بإذن الله تعالى.

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