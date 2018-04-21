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أمير الشمالية يوجه أمانة المنطقة بتقرير مفصل عن مانشر عن الحدائق داخل أحياء مدينة عرعر

أمير الشمالية يوجه أمانة المنطقة بتقرير مفصل عن مانشر عن الحدائق داخل أحياء مدينة عرعر
http://almnatiq.net/?p=570041
المناطق _ خالد الضبيبي
وجَّه صاحب السموِّ الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، أمانة منطقة الحدود الشمالية بتقديم تقرير مفصل عن مانشر في قناة الإخبارية برنامج الراصد عن ” حدائق مهملة تتوسط أحياء عرعر “
ومباشرة المواقع المشار إليها في التقرير والإفادة وتفعيل مبادرة معالجة التشوه البصري وفقًا لـ رؤية 2030.
وكان سموه أكد في جلسة مسائية سابقة خصصت لمناقشة الخدمات البلدية على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، خصوصًا أن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية يشكل البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المنطقة .

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