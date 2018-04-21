حافلات النقل المدرسي في حفرالباطن تسير عكس السير

المناطق- حفر الباطن

اصبحت ظاهرة حافلات نقل الطالبات بحفر الباطن التي تقوم بعكس اتجاه السير في طرق وشوارع المحافظة غير مبالين بخطورة العواقب وعدم مراعاة المخاطر الناتجة عن عكس اتجاه السير حيث شهدت أحياء كثيرة بحفر الباطن قيام سائقي الحافلات بالسير في الاتجاه المعاكس وبعضهم تكون الطالبات داخل الحافلة .

وطالب عدد من أولياء الأمور بتشديد الرقابة على سائقي الحافلات والمتابعة بشكل يومي لخطوط سيرها ومدى انضباط سائقي الحافلات والتقيد بتعليمات السلامة المرورية وأنظمة المرور حفاظا على سلامة الطالبات حيث أصبحت ظاهرة في محافظة حفر الباطن تحدث بشكل متكرر.