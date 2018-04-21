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مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد
http://almnatiq.net/?p=570061
المناطق- تبوك
بناءً للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن وجود أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( 6:00 ) الى الساعة ( 23:00 ) من يوم غدا الاحد الموافق 6-8-1439 هـ على منطقة تبوك ، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تصل سرعته الى اكثر من (55) كم/الساعه تؤدي إلى شبه انعدام بالرؤية الأفقية مع فرصة لهطول الامطار الرعدية .
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأن الدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.
كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa او على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

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