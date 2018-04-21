فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

المناطق- الرياض

خرج فهد الهريفي لاعب نادي النصر عن صمته ليوضح حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله كرة القدم، قائلا:” وردني الكثير من الاستفسارات حول خبر نشره صحفي إسباني في أحد المواقع عن إلغاء المباراة.. وهذا غير صحيح”.

وأوضح الهريفي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلًا:”وصول فالنسيا بإذن الله الثلاثاء مساء الساعة 7 حسب الحجز الموجود والمباراة الأربعاء في موعدنا في الملعب إن شاء الله”.

ويعتبر فهد الهريفي أبرز اللاعبين في تاريخ نادي النصر والكرة السعودية خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث إن “الهريفي” سجل أول هدف له مع النصر أمام فريق الاتفاق في مباراة كانت أقيمت بين الفريقين وانتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدفين.