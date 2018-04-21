توفي والدهم في واشنطن.. وبعد 20 يوم تم استلام جثمان شخص آخر في مطار الرياض..

المناطق- الرياض

صدمة كبيرة، تعيشها إحدى العوائل السعودية منذ أكثر من عشرين يومًا، بعد وفاة والدهم في واشنطن، واستلام جثمان شخص آخر في مطار الرياض.

وروت الأسرة تفاصيل المأساة، حيث أكد الابن الأكبر للفقيد، أنه فور تلقي خبر وفاة الوالد ذهبوا إلى واشنطن لإنهاء إجراءات سفر الجثمان ودفنه في المملكة، قائلًا: استلمنا الجثمان من المستشفى، وخلصنا ورق السفارة وبقية الأوراق، وغسلناه وصلينا عليه، هناك، والسفارة سلمت الجثمان للخطوط السعودية في مطار واشنطن.

وأكد الابن الأكبر لفضائية (MBC)، أنهم فوجئوا عند استلام الجثمان بمطار الرياض بجثة شخص أخر أوربي الجنسية، موضحًا أنهم وجدوا رقم شحن أخر غير الذي معهم، وبضغط منهم تم فتح الجثمان وفوجئوا بجثة أخرى موجودة، وظلوا 20 يوما يبحثون عن الجثمان المفقود.

وأشارت عائلة الفقيد إلى شتات الأمر الذي يعيشون فيه، منذ ذلك اللحظة، بين الخطوط السعودية ومطار الرياض والمطار الأمريكي، مشددين على تخبط الجهات المسؤولة في وعود كاذبة دون اتخاذ موقف قانوني للمناول الأرضي في مطار الرياض.