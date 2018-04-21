احدث الأخبار

“نائب الرئيس اليمني”: التحالف العربي أفشل ‏مشروع إسقاط اليمن بيد إيران‏
أبرز المواد
 توفي والدهم في واشنطن.. وبعد 20 يوم تم استلام جثمان شخص آخر في مطار الرياض..
أبرز المواد
 فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله
أبرز المواد
 مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد
أبرز المواد
 حافلات النقل المدرسي في حفرالباطن تسير عكس السير
أبرز المواد
 أمير الشمالية يوجه أمانة المنطقة بتقرير مفصل عن مانشر عن الحدائق داخل أحياء مدينة عرعر
أبرز المواد
 المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للسفر والسياحة يستضيف الأمير سلطان بن سلمان
أبرز المواد
 شكاوى من إغلاق المياه على “خشم العان” ومشرف المشروع: المياه ستعود خلال ساعات
أبرز المواد
 الأهلي يتعاقد رسميًّا مع المدرب فتحي الجبال
أبرز المواد
 هيئة السياحة والتراث الوطني تفوز بجائزة الشارقة الدولية للتراث
أبرز المواد
 ترحيب أممي بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية وإطلاق القذائف الباليستية
أبرز المواد
 وزير الصحة اليمني يشيد بالكادر الطبي لمنظمة البلسم ويشكر المملكة
أبرز المواد
المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

أبرز المواد
بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

بعد انهيار الاقتصاد القطري .. رسالة “توسل” من “تنظيم الحمدين” إلى قادة دول الخليج

أبرز المواد
الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

أبرز المواد
أمير مكة يوجه بإلزام المواطنين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي.. والفتيات بالملابس المحتشمة

أمير مكة يوجه بإلزام المواطنين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي.. والفتيات بالملابس المحتشمة

أبرز المواد

“نائب الرئيس اليمني”: التحالف العربي أفشل ‏مشروع إسقاط اليمن بيد إيران‏

“نائب الرئيس اليمني”: التحالف العربي أفشل ‏مشروع إسقاط اليمن بيد إيران‏
http://almnatiq.net/?p=570069
المناطق- واس

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إن التحالف العربي “تحالف دعم الشرعية في اليمن” أفشل ‏مشروع ‏إسقاط بلاده بيد إيران.‏

وأكد الفريق محسن خلال اجتماع ضم قيادات في وزارة الدفاع في بلاده وقيادات قوات التحالف ‏العربي ‏بمدينة مأرب اليمنية، اليوم أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تستهدف اليمن ‏فقط بل تعمل ضمن ‏مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين.‏

ونوه نائب الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في محافظات ‏البيضاء ‏والجوف وتعز والحديدة ومديرية ميدي وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن ‏ودرء مشروع ‏الانقلاب التخريبي.‏

وأكد الفريق محسن وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه لا تواني عن درء مخاطر ‏الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على ‏هذه المشروعات الإرهابية.‏

روابط ذات صلة

توفي والدهم في واشنطن.. وبعد 20 يوم تم استلام جثمان شخص آخر في مطار الرياض..

توفي والدهم في واشنطن.. وبعد 20 يوم تم استلام جثمان شخص آخر في مطار الرياض..
فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*