الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

الرياض- واس

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعة 50 ر 19 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)دون أن يكون مصرحاً لها بذلك مما أقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.