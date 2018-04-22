أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للنظر بشكوى مواطن تنازل عن مزرعته منذ 28 عاماً ولم يستلم التعويض

المناطق _بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بتشكيل لجنة قانونية عاجلة من أمارة المنطقة والأمانة والجهات ذات العلاقة المعنية تفاعلاً مع ما طرح في إحدى البرامج الإعلامية من خلال برنامج إم بي سي في أسبوع , للنظر في معاناة المواطن الذي تنازل عن جزء من مزرعته لمرور طريق عام عليها مقابل تعويضه بأرض أخرى منذ 28 عاماً وسرعة حلها وإعطاء كل ذي حق حقه .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن على اللجنة المشكلة الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وإنهاء معانات المواطن بشكل سريع وقانوني والرفع بتقرير تفصيلي عن النتائج لاتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات , وبين سموه على أن هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تحرص كل الحرص على أن تكون المؤسسات الحكومية خادمة ومعينة للمواطن , مشيراً سموه إلى عدم التساهل بمثل هذه الأمور خاصة وأن أبناء هذا الوطن لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات ، مؤكداً سموه لجميع مواطنين ومواطنات المنطقة الذين لهم حقوق أو تاخير في جميع شؤونهم التقدم لإمارة المنطقة لاتخاذ مايلزم خدمة واجبه واحقاقا للحق , مشدداً سموه على جميع الجهات في كافة القطاعات عدم التباطؤ أو التهاون في كل أمر يرتبط بالمواطنين وحقوقهم .