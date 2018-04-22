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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للنظر بشكوى مواطن تنازل عن مزرعته منذ 28 عاماً ولم يستلم التعويض

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للنظر بشكوى مواطن تنازل عن مزرعته منذ 28 عاماً ولم يستلم التعويض
http://almnatiq.net/?p=570080
المناطق _بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بتشكيل لجنة قانونية عاجلة من أمارة المنطقة والأمانة والجهات ذات العلاقة المعنية تفاعلاً مع ما طرح في إحدى البرامج الإعلامية من خلال برنامج إم بي سي في أسبوع , للنظر في معاناة المواطن الذي تنازل عن جزء من مزرعته لمرور طريق عام عليها مقابل تعويضه بأرض أخرى منذ 28 عاماً وسرعة حلها وإعطاء كل ذي حق حقه .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن على اللجنة المشكلة الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وإنهاء معانات المواطن بشكل سريع وقانوني والرفع بتقرير تفصيلي عن النتائج لاتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات , وبين سموه على أن هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تحرص كل الحرص على أن تكون المؤسسات الحكومية خادمة ومعينة للمواطن , مشيراً سموه إلى عدم التساهل بمثل هذه الأمور خاصة وأن أبناء هذا الوطن لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات ، مؤكداً سموه لجميع مواطنين ومواطنات المنطقة الذين لهم حقوق أو تاخير في جميع شؤونهم التقدم لإمارة المنطقة لاتخاذ مايلزم خدمة واجبه واحقاقا للحق , مشدداً سموه على جميع الجهات في كافة القطاعات عدم التباطؤ أو التهاون في كل أمر يرتبط بالمواطنين وحقوقهم .

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