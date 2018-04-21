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مدير تعليم جدة يرعى الحفل الختامي لمشروع “مدرستي” ويكرم المدارس الفائزة فيه

مدير تعليم جدة يرعى الحفل الختامي لمشروع “مدرستي” ويكرم المدارس الفائزة فيه
http://almnatiq.net/?p=570083
جدة - محمد الغبيشي

تحت رعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، تقام يوم غد الأحد، فعاليات الحفل الختامي لمشروع “مدرستي” الذي طُبق العام الدراسي الحالي على مدارس البنين والبنات، وذلك على مسرح مبنى الإدارة العامة للتعليم شارع قريش، فيما سيشهد الحفل إعلان نتائج المدارس الفائزة في مسابقة المشروع في فئتي “وسام التميز” و “بصمة تقدير”.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية صديق خوجة أن الحفل الختامي هو تتويج لجهود جميع العاملين والعاملات في المشروع من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وكذلك الهيئتين الإشرافية والإدارية وجميع من ساهم في نجاح المشروع ونشر ثقافته وأهدافه في الميدان التعليمي، مشيرًا إلى أن المشروع حظي بمباركة وإهتمام ودعم شخصي من المدير العام للتعليم منذ بداية إطلاقة له بالتزامن مع أول يوم دارسي للعام الحالي، حيث حقق المشروع جملة من الأهداف النوعية كنشر الوعي وثقافة التعريف بمكونات المجتمع المدرسي للمتعلمين والمتعلمات ومنسوبي ومنسوبات المدرسة والمجتمع بشكل عام وفق قوالب معتمدة وبرامج داعمة لمكونات المدرسة .

وأضاف خوجة أن الحفل سيشمل إعلان نتائج مسابقة “مدرستي” التي شارك فيها ما يزيد عن ٣٧٠ مدرسة بنين وبنات،  فازت منها ١٧ مدرسة في فئة “وسام التميز” وفي فئة “بصمة تقدير” ١٤ مدرسة، إلى جانب تكريم ٤ من المُشاركات الإبداعية وكذلك المكاتب المميزة في تطبيق المشروع واللجان المحكمة للمسابقة.

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