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المتحدث باسم المعارضة القطرية: مصلحة “الدوحة” في طرد تميم والحمدين خارج البلاد

http://almnatiq.net/?p=570102
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، إن المصلحة العامة في قطر تقتضي تنازل الأمير تميم بن حمد عن الحكم وطرده خارج البلاد، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم حول ضرورة استمرار نشاط مجلس التعاون وعدم تجميده وذلك من أجل المصلحة العامة.

وكتب “الهيل” في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “يقولون ما لا يفعلون فالمصلحة العامة تقتضي تنازل تميم بن حمد عن الحكم وطردك أنت وحمد بن خليفة وَذُرِّيَّتِهِ خارج دولة قطر لتعود الأمور إلى طبيعتها وذلك للمصلحة العامة لشعب قطر، أما مصلحتكم الشخصية في الحفاظ على النظام هو حصولكم على غطاء يتستر على سرقاتكم وعبثكم بالمال العام!”.

 

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