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رغم قرب حلول رمضان والأعياد.. أسعار الأغنام يصيبها الركود وتتراجع 10 %

رغم قرب حلول رمضان والأعياد.. أسعار الأغنام يصيبها الركود وتتراجع 10 %
http://almnatiq.net/?p=570112
المناطق - الرياض

كشف مستثمرون في أسواق المواشي وجود هبوط وتراجع في حركة البيع والشراء، رغم قرب حلول مواسم رمضان، والأعياد، والأعراس.

وبينوا أن معدلات شراء الأغنام والإبل والماشية أقل من العام الماضي، رغم انخفاض الأسعار بنسبة 10%، حسبما نقلت “عكاظ”.

وأشاروا إلى أن متوسط أسعار أغنام السواكني المستوردة -وهي الأقل طلبا في السوق- استقرت ما بين 350-400 ريال للأحجام الصغيرة، و700 ريال للكبير.

وأكد شيخ الدلالاين في منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن العميري لـ«عكاظ» أن انخفاض أسعار المواشي عموما خلال العام الحالي 2018، تحكمه عدة عوامل تزامنت مع بعضها، ما أدى لوصول سعر أغنام «الحرّي» إلى 700 ريال للحجم الكبير، و500 ريال للأحجام المتوسطة.

من جهته، أوضح المستثمر محمد آل عائض أن المواسم التي تضم رمضان، والأعراس، والأعياد لم تمنع انخفاض الأسعار الذي وصل لنسبة تراوح ما بين 10-20% تقريبا.

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