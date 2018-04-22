5 عادات تدمر خلايا الدماغ.. أولها العطش

المناطق - وكالات

كشف علماء يابانيون 5 عادات تسبب ضررا بالغا لخلايا الدماغ لا يمكن إصلاحه. وجاءت قلة شرب الماء على رأس القائمة، باعتباره يشكل ثلاثة أرباع الدماغ، أي أن الجفاف أحد أنواع التعذيب.

فعند شعور الجسم بالعطش يرسل جميع مخزون الماء إلى الدماغ. أما المخدرات فهي مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي لخلايا الدماغ. وفي الحالات الحرجة، قد يسبب هذا رفض الخلايا القيام بوظائفها.

فيما يعرض التدخين خلايا الدماغ لهجمات عنيفة من كريات الدم البيضاء، ما يتلفها. وعن قلة النوم، فهي تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

كما يؤكد الباحثون أن التوتر العاطفي يشكل خطورة على خلايا الدماغ، لأنه يحفز الاضطرابات العصبية النفسية، ما ينتج عنه عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.