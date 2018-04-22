تدمير 3 دوريات حوثية كانت في طريقها لتعزيز مليشيا الحوثي بالبيضاء

المناطق - وكالات

دمّرت مقاتلات التحالف العربي، مساء السبت، 3 دوريات عسكرية حوثية في محافظة البيضاء، فيما قتل 9 من المليشيا بغارات أخرى في صرواح بمأرب، شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيانين منفصلين، أن مقاتلات التحالف، استهدفت مساء السبت، 3 دوريات حوثية كانت في طريقها لتعزيز مليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة قانية، في البيضاء.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني، شن عملية عسكرية لتحرير ” اليسبل”، آخر مناطق قانية في البيضاء، بعد السيطرة على سلسلة جبال “مسعودة”.

وفي ذات السياق، قتل 9 من مليشيا الحوثي الانقلابية، بغارات لمقاتلات التحالف العربي في جبهة “صرواح” التابعة لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

ووفقا لذات المصدر، فقد استهدف تعزيزات للانقلابيين وسط مدينة صرواح ما أسفر عن مقتل 9 على الأقل وتدمير دورية عسكرية بالكامل.