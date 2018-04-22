خدمات المياه بجازان تدعو جميع المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم وتسديد الفواتير

جازان - المناطق

دعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم المستفيدين من خدماتها بجميع محافظات وقرى منطقة جازان إلى سرعة سداد الفواتير وتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات خدمات المياه والصرف الصحي من خلال زيارة مكاتب إدارة خدمات العملاء بفروع خدمات المياه بالمحافظات أو من خلال تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية http://bit.ly/2o40vLw.

وكشف المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمات المياه بجازان الأستاذ نزار هادي في بيان صحفي بأن قطاع توزيع المياه أطلق منذ أشهر حملة لكافة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة بضرورة تحديث بياناتهم

مشيرا إلى أن إدارة خدمات العملاء ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في فصل الخدمة عن العملاء الذين لم يبادروا بتحديث بياناتهم أو تسديد الفواتير السابقة .

وأكد نزار هادي بأن تحديث البيانات أصبح إلزاميًا لكل العقارات الخاصة والتجارية بهدف وصول الفواتير شهريا للمستفيدين من خلال رسائل نصية للحد من تراكم المديونيات وذلك بهدف تحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

مفيداً أنه يمكن للعملاء سداد فواتير خدمات المياه والصرف الصحي عبر النظام الآلي لسداد من خلال الرمز (015) بإسم وزارة البيئة والمياه والزراعة.