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أمير القصيم يواسي مدير التعليم الركيان بوفاة والدته

http://almnatiq.net/?p=570143
المناطق / بريدة

واسى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مدير تعليم منطقة القصيم عبدالله الركيان في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ .

جاء ذلك خلال زيارة سموه له في منزله بمدينة بريدة لتقديم واجب العزاء , حيث قدم سموه تعازيه لأبناء الفقيدة وذويها كافة , سائلاً الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها المولى فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

وقد عبر مدير تعليم منطقة القصيم عبدالله الركيان وجميع ذوي المتوفاة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم لزيارته وتقديمه واجب العزاء ومواساته لهم سائلين الله أن لا يري الجميع مكروهاً .

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