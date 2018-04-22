احدث الأخبار

أمير جازان يزرو مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 13
منطقة جازان
 أمير القصيم يواسي مدير التعليم الركيان بوفاة والدته
منطقة القصيم
 خدمات المياه بجازان تدعو جميع المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم وتسديد الفواتير
منطقة جازان
 5 طرق لتجني المال وتستقيل من وظيفتك
أبرز المواد
 الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”
أبرز المواد
 انتصارات المقاومة بقيادة طارق صالح تتوالى.. ومقتل قادة حوثيين
أبرز المواد
 تركيا تقر بخسارة المئات بعملية عفرين
أبرز المواد
 بخماسية .. برشلونة يحرز اللقب الرابع تواليا لكأس أسبانيا
أبرز المواد
 تدمير 3 دوريات حوثية كانت في طريقها لتعزيز مليشيا الحوثي بالبيضاء
أبرز المواد
 5 عادات تدمر خلايا الدماغ.. أولها العطش
أبرز المواد
 رغم قرب حلول رمضان والأعياد.. أسعار الأغنام يصيبها الركود وتتراجع 10 %
أبرز المواد
 تصعيد جديد في قضية “المطيري” مفقود أسبانيا
أبرز المواد
فيديو.. لماذا لم يُظهر إعلام قطر استقبال ترامب المشين لـ”تميم” ؟

فيديو.. لماذا لم يُظهر إعلام قطر استقبال ترامب المشين لـ”تميم” ؟

أبرز المواد
المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

المملكة والفلبين: اتفاق جديد لاستقدام العمالة.. وهذه أبرز شروطه ومميزاته!

أبرز المواد
أمير مكة يوجه بإلزام المواطنين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي.. والفتيات بالملابس المحتشمة

أمير مكة يوجه بإلزام المواطنين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي.. والفتيات بالملابس المحتشمة

أبرز المواد
الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

الصندوق العقاري: برنامج جديد لإقراض “المتسببين” ومحدودي الدخل

أبرز المواد

أمير جازان يزرو مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 13

أمير جازان يزرو مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 13
http://almnatiq.net/?p=570144
جازان - المناطق

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بزيارة الى مقر مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر المقام بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.

وفور وصول سموه الى موقع المهرجان تفقد عددا من اركانه واستمع الى شرح من قبل المزراعين عن المنتجات المعروضة من مختلف اصناف انتاج المانجو والفواكه التي تشتهر بها منطقة جازان.

كما تجول سمو أمير منطقة جازان في أرجاء واقسام المهرجان ، واطلع على مشاركات الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو ، حيث يضم المعرض أنواعًا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر المنطقة بزراعتها والتي يزيد عددها عن “60 ” صنفاً ، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية ، والبن البلدي الذي عرفت مزارع المحافظات الجبلية في منطقة جازان بزراعته ، وتميز بمذاقه وجودته العالية.
واستمع سمو أمير منطقة جازان إلى شرح مفصل من القائمين على المعرض الذي يهدف إلى التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها ، وما يشتمل عليه من منتجات المانجو بأصنافها المتنوعة إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية التي نجحت زراعتها في المنطقة.
وعبر سمو أمير جازان عن سعادته بما شاهده خلال جولته على اركان المهرجان متمنيا للقائمين عليه التوفيق في نقل هذه المنتجات الى السوق المحلية والاقليمية وبما يعود على المنطقة بالفائدة المرجوة بالتعريف بالمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية والمتميزة والتي تحظى باقبال الجميع.

روابط ذات صلة

خدمات المياه بجازان تدعو جميع المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم وتسديد الفواتير

خدمات المياه بجازان تدعو جميع المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بياناتهم وتسديد الفواتير
الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات مهرجان “المانجو والفواكه الاستوائية 13”

الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات مهرجان “المانجو والفواكه الاستوائية 13”
محمد بن ناصر يدشن ملتقى بيهانس جازان 2018 الثالث..

محمد بن ناصر يدشن ملتقى بيهانس جازان 2018 الثالث..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*