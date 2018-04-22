أمير جازان يزرو مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 13

جازان - المناطق

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بزيارة الى مقر مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر المقام بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.

وفور وصول سموه الى موقع المهرجان تفقد عددا من اركانه واستمع الى شرح من قبل المزراعين عن المنتجات المعروضة من مختلف اصناف انتاج المانجو والفواكه التي تشتهر بها منطقة جازان.

كما تجول سمو أمير منطقة جازان في أرجاء واقسام المهرجان ، واطلع على مشاركات الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو ، حيث يضم المعرض أنواعًا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر المنطقة بزراعتها والتي يزيد عددها عن “60 ” صنفاً ، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية ، والبن البلدي الذي عرفت مزارع المحافظات الجبلية في منطقة جازان بزراعته ، وتميز بمذاقه وجودته العالية.

واستمع سمو أمير منطقة جازان إلى شرح مفصل من القائمين على المعرض الذي يهدف إلى التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها ، وما يشتمل عليه من منتجات المانجو بأصنافها المتنوعة إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية التي نجحت زراعتها في المنطقة.

وعبر سمو أمير جازان عن سعادته بما شاهده خلال جولته على اركان المهرجان متمنيا للقائمين عليه التوفيق في نقل هذه المنتجات الى السوق المحلية والاقليمية وبما يعود على المنطقة بالفائدة المرجوة بالتعريف بالمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية والمتميزة والتي تحظى باقبال الجميع.