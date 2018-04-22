الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للأتربة تودي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و الشرقية مع فرصة هطول امطار رعدية على منطقتي الرياض والقصيم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها اكثر من 55 كم/ساعة تودي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية مع فرصة هطول امطار رعدية على تلك المناطق وتشمل الامطار الرعدية كذلك منطقتي الرياض والقصيم.

كما تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها و المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والاوسط وشمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .