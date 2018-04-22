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العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن دعم فواتير المياه والصرف الصحي

العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن دعم فواتير المياه والصرف الصحي
http://almnatiq.net/?p=570159
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعض ملامح دعم فواتير المياه والصرف الصحي، المزمع إطلاقه في المرحلة المقبلة، لتنضم الى سلسلة من الخدمات الأخرى لمستفيدي الضمان، منها دعم فواتير الكهرباء والغذاء والحقيبة المدرسية وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأقصى للدعم الموجّه لأسرة مكونة من 15 فردًا يصل 255 ريالًا لخدمات المياه والصرف الصحي، بينما يصل للأسرة المكونة من 10 أفراد إلى 97 ريالًا، و5 أفراد 19 ريالًا، وأشارت الوزارة إلى أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن جميع الأسر الضمانية، باستثناء أصحاب العجز المؤقت، وفقًا لـ”المدينة”.

الجدير بالذكر أن الوزارة أقرت منذ نحو 10 سنوات برنامج دعم فواتير الكهرباء الذي يصل 526 ريالًا للأسرة المكونة من 15 فردًا، أما برنامج الحقيبة المدرسية فيدعم الطالب الواحد بـ120 ريالًا سنويًّا، وفي شأن آخر أوضحت الوزارة أن إعانة المساعدة المقطوعة تبدأ من 10400 ريال للفرد الواحد، وتصل 30 ألفًا لـ15 فردًا، ويمكن للأسر التي ليس لها دخل ثابت من الضمان التقديم على المساعدة سنويًّا.

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