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تنفيذا لتوجيه سمو أمير منطقة الرياض لتلمس احتياجات محافظتي وادي الدواسر والسليل

عددا من المسئولين يتفقدون وادي الدواسر والسليل

عددا من المسئولين يتفقدون وادي الدواسر والسليل
http://almnatiq.net/?p=570178
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

بناء على توجيهات كريمه من سمو امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصل إلى وادي الدواسر عدداً من أعضاء مجلس منطقة الرياض حيث سيقوم الوفد بزيارة ميدانية لتلمس احتياجات محافظتي وادي الدواسر والسليل ويضم الوفد كلا من:
مدير عام صحة الرياض د ناصر الدوسري والمهندس صالح المخضوب وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة وسلمان الضلعان مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض وسليمان البصيلي مدير عام فرع المياه بمنطقة الرياض وزيد الخريف عضو مجلس المنطقة وفهد الحمادي عضو مجلس المنطقة وسليمان الجبرين عضو مجلس المنطقة

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