المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” في مراحله النهائية

المناطق - واس

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” في مراحله النهائية ، داعياً هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها ، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه .

وأبان المتحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم .