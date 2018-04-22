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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” في مراحله النهائية

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” في مراحله النهائية
http://almnatiq.net/?p=570184
المناطق - واس

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد ” الدرون” في مراحله النهائية ، داعياً هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها ، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه .
وأبان المتحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم .

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