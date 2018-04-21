مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل يستضيف ساتاك 2018

المناطق - فلاج الشعيفاني

استضاف مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل اللقاء السنوي لأندية التوستماسترز العالمية SATAC2018 في منافسات متقدمة في مجال الخطب العالمية المعدة والخطب الفكاهية والارتجالية والتقييم باللغتين العربية والانجليزية ، وكان في مقدمة الحضور رئيس منظمة التوستماسترز العالمية السيد ‏الرئيس الدولي بالراج اروناشان وأبرز الأعضاء من التوستماسترز من المملكة ورؤوساء المناطق والقطاعات والابطال السابقين للمسابقة والحاليين ، وقد جرى على هامش المؤتمر لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية للتعرف على الجديد في انماط التدريب العالمية للتوستماسترز ، وسيتأهل الأول في اللغة الإنجليزية ليمثل المملكة في المسابقات التي ستقام لاحقا في الولايات المتحدة الامريكية

الجدير بالذكر أن أندية التوستماسترز أفرزت ابطالا سعوديين عالميين في مهارات التحدث والالقاء مثل التوستماسترز محمد القحطاني الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم لأفضل خطيب عام 2015 ومن ذلك الحين نجحت الأندية في التوسع داخل المملكة وجذب الأضواء إليها وللمهتمين بتطوير مهارات الإلقاء والخطابة لديهم ،، وافتتحت العديد من الأندية داخل الوزارات مثل الصحة والعمل والجامعات والغرف التجارية بالمملكة