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نائب رئيس جمعية الكشافة يؤسس للعمل الكشفي في لجنة التنمية الاجتماعية بابوعريش

نائب رئيس جمعية الكشافة يؤسس للعمل الكشفي في لجنة التنمية الاجتماعية بابوعريش
http://almnatiq.net/?p=570196
ابوعريش - مبارك الدوسري

زار نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يوم أمس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في ابوعريش ، حيث التقى رئيسها عبده راجحي ، والمشرف على العمل الكشفي باللجنة محمد موسى حكمي .

وأكد الفهد خلال الزيارة التي  أطلق خلالها تأسيس الوحدة الكشفية باللجنة على أهمية العمل الكشفي الذي يعد إضافة حقيقية للشخصية من خلال الجانب العملي الذي يساهم في الإعداد لمواجهة ظروف الحياة وأعبائها ، واشار الى أهمية العمل التطوعي الذي تقوم به الكشافة ، والذي يشكل رافداً مهماً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر فيما يخص العمل التطوعي في رؤية المملكة 2030, مشيداً بالتعاون والتكامل بين الجمعية ومختلف قطاعاتها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منوها بما تجده الكشافة في لجان التنمية وجمعيات البر من دعم من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص .

من جهته عبر رئيس اللجنة عبده راجحي عن شكره وتقديره لنائب رئيس الجمعية على هذه الزيارة وإطلاقه لتأسيس الوحدة الكشفية التي تمثل دافعاً لهم لتقديم المزيد لخدمة وتنمية المجتمع من خلال تفعيل البرامج وتقديم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف الحركة الكشفية ، موضحاً ان اللجنة ستنشئ وحدات كشفية لجميع المراحل العمرية الكشفية .

 

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