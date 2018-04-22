نيابة عن رئيس هيئة الرياضة السحيباني يرعى ختام بطولة التايكوندو ويتوج الشباب بكأس الهيئة

الرياض - مشعل العنزي

حقق الفريق الاول للتايكوندو بنادي الشباب بطولة المملكة المفتوحة الـ 39 في ختام الموسم الرياضي على كأس الهيئة العامة للرياضة التي دارت رحاها بصالة نادي الشباب ، ورعى الختام وكيل رئيس الهيئة للرياضة الأستاذ عبدالرحمن السحيباني نيابةً عن معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري وعضو مجلس الإدارة محمد الوبران ومدير الاتحاد سامي الطلب ورئيس نادي الشباب أحمد العقيل ، وتم خلال التتويج تكريم الحكام المميزين فضلاً عن لاعبا المنتخب السعودي للشباب الذين سجلا حضوراً رائعاً في بطولة العالم ( علي المبروك وهشام الدوخي ) حيث قدم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوي سهيل الزووي مبلغ مالي مجزي للنجميين العالميين وتم تكريم لجان المنتخبات الفنية والإدارية لقاء الجهود المبذولة خلال الموسم الرياضي وعطفاً على النتائج الأخيرة حصل نادي الشباب على كأس التفوق العام برصيد (82) نقطة وللمرة الثالثة على التوالي ، وحل فريق نادي الوحدة وصيفاً على صعيد الكبار وجاء ثالثاً ابها فيما ظفر فريق الشباب ايضاً بالمركز الأول على لدرجة الشباب والهلال ثانياً وابها ثالثاً والسلام في المركز الرابع ، وحضر الختام العديد من القيادات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والأندية والاتحادات الرياضية .