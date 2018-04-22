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“العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 500 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 37 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي

“العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 500 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 37 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=570205
المناطق - الرياض

أطلق برنامج “حساب المواطن” اليوم (الأحد) قناة تواصل جديدة مع المستفيدين بمسمى “صوتك مسموع”، حيث تتيح للمستفيد الدخول إلى صفحة الخدمة في بوابة البرنامج على الرابط: www.ca.gov.sa، وكتابة جميع ما يواجهه من صعوبات أو استفسارات ثم رفع الطلب إلكترونيًا، وستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول برقم الطلب، كما سيتم التواصل معه من قبل فريق الدعم الفني لحل المشكلة، كما يمكنه متابعة حالة الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من دعم البرنامج، من خلال استقبال طلباتهم ودراسة تلك الشكاوى، ثم الرجوع للمستفيد والتواصل المباشر معه من قبل فريق الدعم الفني لحل تلك المشكلة.

وتتميز خدمة “صوتك مسموع” بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وعدم الحاجة للانتظار، وتُمكّن الخدمة العميل من كتابة أي مشكلة تواجهه في حقل الخدمة، كما تتيح له متابعة حالة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يشار إلى أن برنامج “حساب المواطن”، قد أتاح عدة قنوات للتواصل مع الجمهور من بينها مركز الاتصال (19912)، والبوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، وحساب خدمة العملاء على تويتر @citizen_care.

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