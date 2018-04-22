١٢٠ ألف ريال جوائز لتطوير أعمال التجارة الإلكترونية والتمور بالقصيم

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خصصت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) ١٢٠ ألف ريال هي قيمة مسابقة بعنوان ( تحدي ريادة القصيم ) طرحتها كمبادرة مصاحبة لملتقى بيبان القصيم لإشراك المجتمع في إيجاد حلول ابتكارية و أفكار إبداعية وريادية لدعم قيام و انتشار المنشآت الجديدة والصغيرة ، وهذا التحدي مبني على تحفيز المجتمع لابتكار حلول ريادية ناجحة في قطاعي التجارة الإلكترونية والتمور ، حيث يقوم المشاركون بتقديم حلول وأفكار متكاملة بعد دراسة جدواها وتصميم آلية عملها لكل من القطاعات المذكورة ، ثم يتم تقييم المشاريع والأفكار من عدة جوانب لتحديد أكثر الحلول إبداع ، تأثيراً وتكاملاً ، على أن تكون الفكرة جديدة أو تحسّن فكرة قائمة ، وتكون واضحة التفاصيل مكتملة العناصر ولا تقل عن ٣٥٠ كلمة موضح فيها المشكلة في السوق ، ودراسة جدوى للمشروع ومقياس نجاحها ، والقيمة المضافة مقارنة بالسوق التنافسية ، وتكون قابلة للتطبيق ، وسيكون هناك ستة فائزين في المسارين ( ٣ لكل مسار ) وستكون الجائزة الأولى ٣٠ ألف ريال والثانية ٢٠ ألف ريال والثالثة ١٠ آلاف ريال ، وبدأ استقبال المشاركات منذ ١٩ إبريل وحتى العاشر من مايو المقبل فيما سيكون اختيار الفائزين في ١٠ يونيو . يذكر أن ملتقى بيبان القصيم ختم أعماله أمس السبت بعدد ضخم من المبادرات والاتفاقيات والمشاريع الريادية التي من شأنها دفع عجلة التقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة .