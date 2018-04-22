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تشغيل خط سفن الكروز السياحية في الموانئ السعودية

تشغيل خط سفن الكروز السياحية في الموانئ السعودية
http://almnatiq.net/?p=570230
المناطق - واس

استقبلت الموانئ السعودية (جدة الإسلامي – الدمام – ينبع التجاري – ضبا)، الأسبوع الماضي، نائب رئيس شركة كريستال كروز الأمريكية للسياحة جون ستول والوفد المرافق له، المختصة في الرحلات السياحية البحرية لسفن الكروز حول العالم.
وتأتي هذه الزيارات، في إطار اهتمام شركة “كريستال كروز” بوضع سفن الكروز السياحية ضمن جدولة رحلاتها السياحية في الموانئ السعودية خلال الفترة القادمة وذلك عبر رحلاتها المتجهة بين الشرق والغرب، بالاتفاق مع مؤسسة هاسكو للملاحة والسياحة.
واطلع الوفد، على المحطات الرئيسية للموانئ وخدماتها اللوجستية، واستعراض المقومات والمشروعات المستقبلية والتطويرية، والجدوى الاقتصادية والسياحية من خلال تشغيل خط سفن الكروز في الموانئ السعودية، الذين بدورهم أبدوا إعجابهم بالتجهيزات والإمكانات التي تملكها الموانئ السعودية، مما يمكنها من استقبال سفن الكروز بكافة أنواعها.
يذكر أن اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على تفعيل السياحة البحرية لسفن الكروز في الموانئ السعودية، وذلك في إطار تعزيز قدراتها التنافسية واللوجستية.

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