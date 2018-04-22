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فريق عمل من مجلس منطقة الرياض يناقش احتياجات محافظة وادي الدواسر التنموية

فريق عمل من مجلس منطقة الرياض يناقش احتياجات محافظة وادي الدواسر التنموية
http://almnatiq.net/?p=570233
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

التقى محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، واعضاء المجلس المحلي بالمحافظة  يوم أمس ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة  بفريق العمل المشكل من أعضاء مجلس منطقة الرياض لمناقشة أهم احتياجات المحافظة التنموية.

واشاد محافظ وادي الدواسر في بداية الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، بالاهتمام الذي تجده المحافظة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ، بتلمس احتياجات المحافظة بما يسهم في تحقيق التنمية والتطور وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ، وبما يسهم في النهوض بالمحافظة ومرافقها الحيوية، مرحباً بفريق العمل والذي يتكون من وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح المخضوب، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان البصيلي، ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس سلمان الضلعان ، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، وأعضاء مجلس المنطقة سليمان الجبرين وفهد الحمادي وزيد الخريف .

وقد ناقش اللقاء احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية ، ومن بينها تحديد الاحتياجات وفق استراتيجية بلدية المحافظة  والفرص المتاحة ، ومناقشة عددٍ من النقاط المدرجة على جدول الأعمال في مجالات الصحة والطرق والمياه ، واستعراض عدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ، وعدداً من مشاريع المبادرات الجديدة ، حيث أتخذت القرارات اللازمة لتذليل بعض الصوبات والعوائق ، والخروج برؤية واضحة لمعالجة كافة السلبيات التي من الممكن ان تواجه التنمية ، والدعوة الى الاستفادة من مقومات المحافظة .   

 

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