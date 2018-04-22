رياضية المدينة تكرم مدرب منتخب الناشئين

المناطق - المدينة المنورة

اقامت مجموعة ثقات المدينة الرياضية ممثلة بالأكاديمية العالمية لكرة القدم بالمدينة حفلا تكريميا للمدرب الوطني عبدالوهاب الحربي بمناسبة اختيارة مدربا لمنتخب الماشئين لكرة القدم ولنجاحة في تأهل نادي الحزم لدوري المحترفين ، وتابع الحضور الذي اقيم برعاية خبير التحكيم السعودي الأستاذ محمد فودة ومشاركة عدد من الرياضيين والمدربين الوطنيين ونخبة من رجال الإعلام الرياضي مباراة جمعت بين الأكاديمية العالمية واكاديمية الأمبراطور انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

بدوره أكد رئيس مجموعة ثقات المدينةالرياضية الدكتور عبدالعزيز العروي أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمه الكابتن عبدالوهاب الحربي من نجاحات متوالية وتحقيقه لعدد من الانجازات .

من جانبه اشار المدير التنفيذي للمجموعة بأن المدينة تزخر بالرياضيين الذين ساهموافي رفع راية الوطن في المحافل الدولية وتكريم الكابتن عبدالوهاب الحربي يأتي امتدادا لانجازات الرياضيين بالمنطقة.

إلى ذلك قدم المدرب الوطني شكره وتقديره لهذه اللفته والتكريم متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

فيماأشاد خبير التحكيم الاستاذ محمد فودة بما تشهده المنطقة من نشاط رياضي عبر الاكاديميات ومراكز التدريب الرياضي وفي مختلف الالعاب متمنيا التوفيق للجميع.

واختتم الحفل بتكريم اللاعبين وتكريم المدرب الوطني الكابتن عبدالوهاب الحربي وراعي الحفل الخبير التحكيم السعود الأستاذ محمد فودة والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.