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شاهد..مهندسة الصواريخ مشاعل الشميمري تحكي كيف كانت نفود عنيزة بداية لتحقيق حلمها

شاهد..مهندسة الصواريخ مشاعل الشميمري تحكي كيف كانت نفود عنيزة بداية لتحقيق حلمها
http://almnatiq.net/?p=570246
المناطق - الرياض

استطاعت الفتاة السعودية “مشاعل الشميميري” رغم صغر سنّها، تأسيس شركة تصنيع الصواريخ “مشاعل أروسبيس” وطرق باب علوم الفضاء والصواريخ والمركبات الفضائية والتميز فيه.

هذا الإنجاز الذي وصلت له الشميميري بدأت قصته ففي سن السادسة، حينما دهشت من كثافة النجوم بينما كانت تطالع سماء النفود في عنيزة، وبدأ شغفها في معرفة المزيد عن علوم الفضاء واستكشافه، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ميولها علمية.

ثم انطلقت الشابة في رحلتها نحو الفضاء وواصلت مشوارها العلمي التخصصي، وبعد حصولها على شهادة “الماجستير” في العام 2007، التي قدمت فيها بحث “تصميم صاروخ نووي حراري للذهاب إلى المريخ”، توظفت مهندسة الصواريخ في شركة “ريفيان” التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الدفاع الأمريكية، وعملت معها على إنجاز 22 صاروخاً في مجالات مختلفة، ثم اختارت أن تبدأ عملها الخاص عندما كانت تبلغ 26 عاماً، بإنشائها شركة “مشاعل أروسبيس” في العام 2010.

وبدأت الشركة عملها الفعلي على الصواريخ في العام 2011، إذ تمثل هدف الشركة في تصنيع صاروخ يحمل الأقمار الاصطناعية الصغيرة وزنها “500” كيلوغرام أو أقل إلى مدار الكرة الأرضية المنخفض، بتقنية تجمع أربعة صواريخ في عملية إطلاق واحدة.

تأمل مشاعل الآن وقد تجاوزت الـ30 عاماً، بأن تحقق حلمها في نقل صناعة الصواريخ إلى المملكة، وزادت: “حلمي لو تفضل عليّ الوطن أن أبني قاعدة استراتيجية في علوم الفضاء السلمي، لننافس العالم في دراسة هذا العلم، كي يعود بالنفع على أبناء الوطن وأمنه الاستراتيجي” .

 

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