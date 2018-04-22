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اختتام بطولة القصيم للخيل العربية بالمذنب وسط حضور كبير وتنافس مثير

اختتام بطولة القصيم للخيل العربية بالمذنب وسط حضور كبير وتنافس مثير
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المناطق - المذنب

اختتمت يوم السبت بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية التي نظمها مربط سحابة بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، وذلك في منتجع لوذان شمال محافظة المذنب بحضور وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات المهندس عبدالعزيز المهوس ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع ، ورئيس بلدية المذنب عبداللطيف الخطيب.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة ٦ بطولات نهائية وسط حضور جماهيري كبير ، حيث تمكنت المهرةريم العلوشلمربط العلوش من تحقيق ذهب بطولة المهرات عمر السنة ، فيما حققتحلوة الخالديةلإسطبلات الخالدية الميدالية الفضية، وحصلت على البرونز المهرةمايوركالمربط المورقي.

وفي بطولة الأمهار عمر السنة حقق المهرعسلي الصواريلمربط الصواري ذهب البطولة ، ونال الميدالية الفضيةرهيب الخالديةلإسطبلات الخالدية، وحصل على البرونز،سلمان التنهاةلمربط التنهاة.

وفي بطولة المهرات عمر سنتين و٣ سنوات فازت بالذهب المهرةنوير القاسميةلمربط القاسمية، وحصلت على الميدالية الفضيةرسالة الخالديةلإسطبلات الخالدية، والبرونزنادرين ال صمعللمالك عبدالله التويجري.

وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة الأمهار عمر السنتين و٣ سنوات،دي بهاجلمربط اللنجاوي، وحصل على الفضةمشهور الجلويةلمنصور المقحم، والبرونزوجيه الخالديةلإسطبلات الخالدية.

وتوجت الفرسفرح أيه سيلمزعة الخالد بذهب بطولة الأفراس، ونالت الميدالية الفضية الفرسالسناديكا أي أيهلمربط التنهاة، والبرونز ” “بيلا ليبر تاد أم سيلعبدالله التويجري.

وفاز الحصانتي اف كلرسلمربط شازن بذهب بطولة الفحول ، فيما حقق الفضة الحصانيعسوب المعودلإسطبلات الخالدية، ونال البرونزاتش اف سنتياجولمربط عاديات العجلان.

وفي ختام الفعاليات كرم وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات المهندس عبدالعزيز المهوس ، اللجان المنظمة للبطولة والجهات المشاركة ، كما كرم ملاك الخيل العربية ، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ، نظير النجاح الكبير ودعم ملاك الخيل من خلال البطولة.

ورفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عبدالله الحبيب ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على ما قدمه من دعم كبير لبطولة القصيم في نسختيها الأولى والثانية وتوفير بيئة إبداعية لجميع أنشطة الفروسية في المنطقة ، مقدماً التهنئة لجميع الفائزين بنهائيات البطولة , متمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.

وبين أن البطولة تعد أول بطولة تقام في منطقة القصيم معتمدة من منظمة الإيكاهو العالمية ، وتدار بفريق سعودي متكامل أثبت تفوقه وإبداعه في ميادين الفروسية، وحقق نجاحات كبيرة على مستوى تنظيم البطولات والمشاركة في المناسبات الفروسية .

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