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حرس حدود المناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من المخدرات

حرس حدود المناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من المخدرات
http://almnatiq.net/?p=570253
المناطق - نجران

رجال حرس الحدود بمنطقتي  (جازان ، نجران) يحبطون محاولات لتهريب (٤١٦) اربعمائة وستة عشر كيلوجراماً ، و(٨٥) خمسة وثمانون جراماً من مادة الحشيش المخدر

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي  بأنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة ٢٢/ ٧ / ١٤٣٩هـ وحتى ٥ /٨ / ١٤٣٩هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٤١٦) اربعمائة وستة عشر كيلوجراماً وكذلك (٨٥) خمسة و ثمانون جراماً من مادة الحشيش المخدر ،

واضاف المتحدث الرسمي انه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٤) أربعة وثلاثون شخصاً بينهم (٣٢) أثيوبياً و شخصا يمني الجنسية وآخر سعودي  ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة . وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث العقيد الحربي  بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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