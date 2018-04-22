تغريدات خلايا عزمي ضد المملكة تثبت غباء تلك الخلايا.. “صوره”

المناطق - الرياض

كشفت تغريدة وغيرها من التغريدات غباء خلايا عزمي والنظام القطري على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها موقع “تويتر” الذي امتلاء بهؤلاء الأغبياء من خلايا الأنظمة داعمة الإرهاب.

وكشف رواد موقع تويتر، مدى غباء تلك الخلايا من خلال تغريداتها التي يدعي أصحابها انهم سعوديون، ونسوا ان موقع تويتر يحدد موقع نلك التغريدات ويشير له في الحساب.

وإحدى تلك التغريدات الغبية كانت للحساب الذي تقمص اسم “أبو مجد العتيبي”، وكتب في التغريدة “إطلاق نار كثيب عن بيتنا بالخزامى، الله يستر اللهم إنا نستودعك وطننا”، لكن الموقع كشف أن مصدر التغريدة مدينة الدوحة القطرية.