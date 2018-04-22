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بلدية الصرار: زيارة 96 منشأة تجارية من خلال 36 جولة خلال رجب الماضي

بلدية الصرار: زيارة 96 منشأة تجارية من خلال 36 جولة خلال رجب الماضي
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الصرار- المناطق

قامت بلدية الصرار بزيارة 96 منشأة تجارية، ووجهت 36 إنذار واصدرت 6 رخص جديدة، لمختلف المنشآت الصحية، وذلك خلال الشهر الماضي من هذا العام 1439هـ.

وأوضحت البلدية بأنها كثفت الحملات الميدانية بهدف رفع المستوى الصحي، والتي شملت الكشف على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في نطاق البلدية، فيما أشارت الى أنه نتج عن الجولات التي بلغت 36 جولة للمنشآت التجارية، زيارة 96 محلا، فيما تم توجيه 36 إنذار ، وإغلاق محل واحد فقط، لمختلف الانشطة للمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، مشيرة الى أن اللجان المختصة تقوم بمتابعة المحلات الصحية وذلك حسب البرنامج المعد مسبقا.

وفيما يخص الرخص فقد أصدرت البلدية 6 رخص جديدة، وجددت 15 رخصة، كما تقوم البلدية بجملة من المشاريع مثل مشروع أنسنة المدن حيث تم تسليم الموقع للمقاول وبلغت نسبة الانجاز 7% ، فيما تم الانتهاء من صيانة الدوار التراثي ودهان البلدورات الخارجية ، وصيانة مسطح الانترلوك بالجزيرة الوسطية لطريق الصناعية، وكذلك صيانة الأرصفة بالجزيرة الوسطية لطريق الأمير سلطان، كما أنتهت البلدية من أعمال مجسم جمالي بمنطقة حدائق النوافير بالصرار ، و صيانة مسطح الانترلوك داخل مقبرة الصرار بعمل ممرات مشاة وصيانة البوابة الخارجية، إضافة الى صيانة مسطح الانترلوك بمنطقة دوار الرؤية من الجهتين جنوبا وشمالا لتحسين الشكل الجمالي ومعالجة التشوه البصري، وصيانة ممرات الانترلوك بطريق الملك عبدالله أمام المباني، وأشارت الى البدء في صيانة مبنى السوق التجاري التابع لبلدية الصرار بطريق الملك عبدالله، وأضافت بأنه يجري صيانة حفريات بشوارع الصرار داخل مخطط 10/46 .

وأنتهت البلدية أيضا من صيانة شبكة الري في الطريق العام بالصرار، و صيانة المضخات في المدخل الشمالي والمضخات بالمدخل الجنوبي، و زراعة 50 نخلة من نوع الواشنطونيا في الشارع العام .

وفيما يخص عدد الذبائح في الشهر الماضي فقد بلغت 443 جمال و570 أغنام، و 128 ماعز.

وشددت البلدية على أنها ماضيه في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأن هذه الجهود تأتي امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تكثيف الجهود الرقابية على جميع المحلات التجارية للحفاظ على صحة المستهلكين، والصحة العامة ومراقبة المنشآت وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.

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