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أمانة الاحساء.. 695 ألف ريال لمشروع التخلص من النفايات و” المستنقعات ” بهجر سلوى

أمانة الاحساء.. 695 ألف ريال لمشروع التخلص من النفايات و” المستنقعات ” بهجر سلوى
http://almnatiq.net/?p=570293
المناطق - الأحساء

أبان أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة شرعت في تنفيذ مشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات، وذلك بالهجر الشمالية الغربية التابعة لمدينة سلوى، بكلفة اجمالية تُقدر بحوالي 695 ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجوانب التعزيزية لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشويه البصري وتدعيم الخدمات البلدية المتمثلة في رفع مستوى النظافة العامة للمدن وتوابعها ، انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع بما يتوائم مع نسب التمدد العمراني وفق الدراسات التخطيطية للمنطقة، في ظل الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص وصولاً الى خدمة امثل للمواطن ، وقدم الملحم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لدعمه لكل مامن شأنه العمل على تطوير الخدمات البلدية في ارجاء الاحساء .

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