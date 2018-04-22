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48 طالبا وطالبة من تعليم تبوك يستهلون اختبارات التسريع

48 طالبا وطالبة من تعليم تبوك يستهلون اختبارات التسريع
http://almnatiq.net/?p=570294
المناطق - تبوك

استهل 48 طالباً وطالبة من مدارس تعليم منطقة تبوك اليوم اختبارات التسريع للانتقال إلى صفوف دراسية أعلى التي تستمر لمدة أربعة أيام منهم 22 طالباً و26 طالبة وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم في وقت سابق وتأكيدها على إدارتها التعليمية بالإشراف على تطبيق ومتابعة سير الاختبارات.
وأفاد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن مواد المرحلة المتوسطة تشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والاجتماعيات والإنجليزي ويتم التسريع فيها من الصف الأول متوسط إلى الثالث متوسط أما مواد المرحلة الابتدائية فتشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والاجتماعيات يتم التسريع فيها من الصف الرابع إلى الصف السادس.
وأضح أن آلية عقد اختبارات التسريع للطلاب والطالبات تعتمد على قيام كل مدير إدارة اختبارات للبنين أو البنات بتجميع بطاقات الإجابة مباشرة ووضعها في خمسة مظاريف للمرحلة الابتدائية وستة مظاريف للمرحلة المتوسطة حسب المواد دون مسحها إلكترونياً وترسل في اليوم نفسه إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول ” بنين وبنات ” بالوزارة عن طريق البريد السعودي الممتاز.

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