احدث الأخبار

غرفة الأحساء تنظم ورشة عمل (حالات عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة).. صباح الأربعاء المقبل
المنطقة الشرقية
 48 طالبا وطالبة من تعليم تبوك يستهلون اختبارات التسريع
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء.. 695 ألف ريال لمشروع التخلص من النفايات و” المستنقعات ” بهجر سلوى
المنطقة الشرقية
 بلدية الصرار: زيارة 96 منشأة تجارية من خلال 36 جولة خلال رجب الماضي
المنطقة الشرقية
 أمانة منطقة الرياض تقيم أول بطولة أحياء بحي النظيم
منطقة الرياض
 الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الخريج والوظيفة لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة
منطقة عسير
 معرض «الفيصل: شاهد وشهيد» يختتم فعالياته في تبوك
منطقة تبوك
 عسير تحتضن ٤٠ رجل أعمال وتعرض عليهم فرصها الاستثمارية
منطقة عسير
 مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يختتم فعاليات دورة تعليم العلم الواجب بتهامة ردوم
منطقة عسير
 1000 وحدة دم من القصيم لمستشفيات الحد الجنوبي
منطقة القصيم
 لجنة الاستعداد للعام القادم بتعليم جازان تعقد اجتماعها الثاني
منطقة جازان
الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

أبرز المواد
فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

أبرز المواد
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

أبرز المواد
الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

أبرز المواد

شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة

شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة
http://almnatiq.net/?p=570304
المناطق ـ شروره

وزعت رابطة شروره الخضراء عصر السبت مجموعة من الشتلات والبذور بالمجان على المواطنين بمحافظة شروره.

ويعتبر هذا التوزيع إحدى المشاركات المجتمعيه للرابطه في جميع المحافل والمناسبات بمحافظة شروره وتعد هذه احدى المشاركات بمهرجان شروره السياحي الذي تم تدشينه وأعلن انطلاقته قبل أيام من سمو أمير منطقة نجران حفظه الله سعيا منها في تحفيز الاهالي على الاهتمام بزراعة الأشجار ومكافحة التصحر.

وافاد المهندس صالح رميدان رئيس رابطة شرورة الخضراء انه تم توزيع ما يقارب 400 شتله لعدد من انواع الاشجار المحليه مثل السدر والقرض والمورينقا

و ذكر المهندس صالح بأنه عند الاعلان عن التوزيع بادر الاهالي التعاون بهذا الخصوص كما أن الحضور هذا المساء كان كبيرا مما بيرز مدى الاهتمام الكبير من ابناء المحافظه في الحفاظ على البيئه ومكافحة التصحر.

و شكر المهندس بن رميدان الادارات الحكوميه المشاركه في التوزيع في مقدمتهم فرع وزارة الزراعه بنجران وبلدية شروره وادارة مطار شروره وفريق النشامى التطوعي على التنظيم والتوزيع.

روابط ذات صلة

مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يختتم فعاليات دورة تعليم العلم الواجب بتهامة ردوم

مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يختتم فعاليات دورة تعليم العلم الواجب بتهامة ردوم
عسير تحتضن ٤٠ رجل أعمال وتعرض عليهم فرصها الاستثمارية

عسير تحتضن ٤٠ رجل أعمال وتعرض عليهم فرصها الاستثمارية
حرس حدود المناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من المخدرات

حرس حدود المناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من المخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*