شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة

المناطق ـ شروره

وزعت رابطة شروره الخضراء عصر السبت مجموعة من الشتلات والبذور بالمجان على المواطنين بمحافظة شروره.

ويعتبر هذا التوزيع إحدى المشاركات المجتمعيه للرابطه في جميع المحافل والمناسبات بمحافظة شروره وتعد هذه احدى المشاركات بمهرجان شروره السياحي الذي تم تدشينه وأعلن انطلاقته قبل أيام من سمو أمير منطقة نجران حفظه الله سعيا منها في تحفيز الاهالي على الاهتمام بزراعة الأشجار ومكافحة التصحر.

وافاد المهندس صالح رميدان رئيس رابطة شرورة الخضراء انه تم توزيع ما يقارب 400 شتله لعدد من انواع الاشجار المحليه مثل السدر والقرض والمورينقا

و ذكر المهندس صالح بأنه عند الاعلان عن التوزيع بادر الاهالي التعاون بهذا الخصوص كما أن الحضور هذا المساء كان كبيرا مما بيرز مدى الاهتمام الكبير من ابناء المحافظه في الحفاظ على البيئه ومكافحة التصحر.

و شكر المهندس بن رميدان الادارات الحكوميه المشاركه في التوزيع في مقدمتهم فرع وزارة الزراعه بنجران وبلدية شروره وادارة مطار شروره وفريق النشامى التطوعي على التنظيم والتوزيع.