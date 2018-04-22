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غرفة الأحساء تنظم ورشة عمل (حالات عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة).. صباح الأربعاء المقبل

غرفة الأحساء تنظم ورشة عمل (حالات عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة).. صباح الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=570311
الاحساء - المناطق

تنظم غرفة الأحساء ورشة عمل مفتوحة بعنوان (حالات عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة)، يقدمها الأستاذ إبراهيم المرزوق رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل 9/8/1439هـ الموافق 25/4/2018م، الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الشيخ سليمان الحماد للرجال وقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- للنساء، بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي الورشة ضمن خطة وبرامج عمل الغرفة للمساهمة في التعريف بالنظام ودوره في تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي وكذلك نشر الثقافة القانونية والحقوقية لدى المواطنين والمقيمين بما يراعي مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، ويحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر.

والجدير ذكره أن نظام العمل يحدد بشكل مهني ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الأخرى، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق تنظيم سوق العمل وتمكين الطاقات العاملة من المساهمة في نماء اقتصادنا الوطني ويحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.

يُشار إلى أن الورشة ستتطرق إلى عدة موضوعات، منها: عقد العمل، علاقات العمل وشروطه وظروفه، انتهاء عقد العمل، العمل لبعض الوقت ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.

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