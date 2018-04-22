أمانة منطقة الرياض تقيم أول بطولة أحياء بحي النظيم

الرياض - مشعل العنزي

تنطلق بعد غدا ً الثلاثاء بطولة أمانة منطقة الرياض بحي النظيم وبمشاركة ٣٢ فريق على ملعب ساحة البلدية بحي النظيم وتنظم البطولة وبدعم من معالي امين منطقة الرياض ضمن خطتها للنشاط الرياضي والاجتماعي في الاحياء ولتفعيل دور الساحات البلدية لتكون وسيلة ترفيه ونشاط رياضي وملتقى لأبناء الاحياء بما يخدم حيهم , وقد اصبح من الملاحظ مدى اهتمام الشباب والعائلات من الخروج للتنزه في الساحات البلدية , وقد سعت ممثلة شرق الرياض في المجلس البلدي الاستاذة علياء الرويلي لتنفيذ هذه البطولة في حي النظيم والذي يشهدها للمرة الاولى منذ بداية انطلاق بطولات الاحياء التي تنظمها امانة منطقة الرياض , وقد ابدى محبي كرة القدم من ابناء الحي شكرهم وتقديرهم لجهود الأستاذة علياء ولأمانة منطقة الرياض لإقامة البطولة , وقد استعدت الامانة وبدعم من بلدية النظيم في تجهيز الساحة للبطولة واستكمال نواقص الساحة من الخدمات لتكون جاهزة مع انطلاق البطولة , وتمثل الفرق المشاركة نخبة من اهم فرق كرة قدم الحواري في حي النظيم وعدة احياء من شرق الرياض .

وقالت الأستاذة علياء الرويلي للمناطق ” اشعر بحماس الشباب لهذه البطولة واتمنى لهم التوفيق وبأذن الله لن تكون هذه البطولة النشاط الوحيد الذي سنسعى لتنفيذه واقامته في الساحة البلدية بحي النظيم ونحن في المجلس البلدي نؤمن ان دورنا مكمل لدور الجهات التنفيذية والممثلة في الامانة لخدمة ابناء الاحياء “.