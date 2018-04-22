احدث الأخبار

غرفة الأحساء تنظم ورشة عمل (حالات عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة).. صباح الأربعاء المقبل
المنطقة الشرقية
 48 طالبا وطالبة من تعليم تبوك يستهلون اختبارات التسريع
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء.. 695 ألف ريال لمشروع التخلص من النفايات و” المستنقعات ” بهجر سلوى
المنطقة الشرقية
 بلدية الصرار: زيارة 96 منشأة تجارية من خلال 36 جولة خلال رجب الماضي
المنطقة الشرقية
 أمانة منطقة الرياض تقيم أول بطولة أحياء بحي النظيم
منطقة الرياض
 الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الخريج والوظيفة لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة
منطقة عسير
 معرض «الفيصل: شاهد وشهيد» يختتم فعالياته في تبوك
منطقة تبوك
 عسير تحتضن ٤٠ رجل أعمال وتعرض عليهم فرصها الاستثمارية
منطقة عسير
 مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يختتم فعاليات دورة تعليم العلم الواجب بتهامة ردوم
منطقة عسير
 1000 وحدة دم من القصيم لمستشفيات الحد الجنوبي
منطقة القصيم
 لجنة الاستعداد للعام القادم بتعليم جازان تعقد اجتماعها الثاني
منطقة جازان
الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

أبرز المواد
فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

أبرز المواد
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

أبرز المواد
الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

أبرز المواد

عسير تحتضن ٤٠ رجل أعمال وتعرض عليهم فرصها الاستثمارية

عسير تحتضن ٤٠ رجل أعمال وتعرض عليهم فرصها الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=570323
المناطق - عسير

ساهمت اللجنة الاقتصادية والسياحية بمجلس منطقة عسير في تنظيم برنامجا سياحيا، أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المنصرم، لأكثر من ٤٠ رجل أعمال على مستوى المملكة، وذلك بهدف تعريفهم بالمنطقة ومقوماتها وفرصها الاستثمارية، لاسيما السياحية منها.
وشمل البرنامج زيارة أبرز المعالم السياحية كجبل ذرة “الجبل الأخضر” وقرية بن حمسان التراثية في خميس مشيط ومنتزهات السودة والحبلة والجره وسوق الثلاثاء ومركز الملك فهد الثقافي – قرية المفتاحة، كما تخلل البرامج لقاءات عمل مع الغرفة التجارية بأبها وأمانة المنطقة واللجنة الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني وجامعة الملك خالد، طرحت خلالها الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة د.عبدالرحمن آل مفرح أن البرنامج جاء بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبفكرة من مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري ومالك قرية بن حمسان ظافر بن حمسان، معبترا أن البرنامج كان موفقا، قياسا بتعرف رجال الأعمال على المنطقة ومقوماتها وفرصها الاستثمارية، لاسيما السياحية منها، في ظل أن عدد كبير منهم لأول مرة يزور المنطقة، تزامنا مع الأجواء الساحرة والأمطار المتواصلة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، ما ساعد على رسم صورة ذهنية رائعة.
وقال آل مفرح: “تعرف رجال الأعمال أيضا على الميزات النسبية للمنطقة وعلى التعداد السكاني و القوة الشرائية بالمنطقة، ووجود فرص في عدة مجالات قد لا توجد في أي منطقة أخرى من المملكة، منها ما يسهم في رفع كفاءة البنى التحتية السياحية، خصوصا الفنادق والمنتجعات والمطاعم والكافيهات والمدن الترفيهية، كما تعرف الجميع ومن خلال شرح الدكتور سعيد الدوسري وهو احد المستثمرين في المجال الطبي بمناسبة المنطقة لعدد من أنماط السياحة العلاجية التي تعد من المجالات المتطورة والمتنامية عالمياً ، وتعد المنطقة آمنة وجيدة لهذا النوع من الاستثمارات “، مضيفا: “يأتي هذا في وقت بدأت فيه المنطقة تخفف من الموسمية، وينتظر أن تشهد نتائج أفضل مع توسعة المطار وتحسين شبكة الطرق وتفعيل قطاع المعارض والمؤتمرات”.
وشدد على أن اللجنة الاقتصادية والسياحية شرحت للوفد وجود مليونين و٣٠٠ مواطن وأجنبي، يمثلون سوق كبير للصناعات التحويلية خاصة، بما لا يعني ان السوق منحصر في التصدير الخارجي، بقدر تغطية السوق المحلي، على خلاف الاعتقاد بأن المنادة بافتتاح المدن الصناعية في المنطقة هو بهدف تحويلها من سياحية إلى صناعية، مشددا على أن كثير من الاستثمارات بالمنطقة خاصة الصناعية تحظى باهتمام من الصناديق التمويلية من خلال منح قروض تصل إلى ٧٥ ٪ من حجم المشاريع مقارنة ب ٥٠ ٪ في المناطق الأخرى.
وتمنى أن يكون البرنامج نواة لأنشطة مماثلة وتتسع الدائرة من دول الخليج ثم الوطن العربي وصولا إلى العالم، وقال: “يكفينا أن سمو ولي العهد رجل التخطيط وصاحب رؤية ٢٠٣٠ هو من بدأ خلال رحلته الخارجية الأخيرة لعدد من الدول؛ عمل تحالفات وتوقيع عقود مع كبرى الشركات للاستثمار في المملكة، ونحن يجب أن نستفيد من العمل الكبير الذي يقوده على كافة المستويات”.

روابط ذات صلة

شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة

شرورة الخضراء توزع ٤٠٠ شتلة
مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يختتم فعاليات دورة تعليم العلم الواجب بتهامة ردوم

مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير يختتم فعاليات دورة تعليم العلم الواجب بتهامة ردوم
حرس حدود المناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من المخدرات

حرس حدود المناطق الجنوبية يحبط تهريب نصف طن من المخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*