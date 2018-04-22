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شاهد..لماذا يحتاج إسقاط الـ”درون” لإطلاق نار كثيف ؟

شاهد..لماذا يحتاج إسقاط الـ”درون” لإطلاق نار كثيف ؟
http://almnatiq.net/?p=570344
المناطق-الرياض

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صعوبة إسقاط طائرات الـ”درون” الصغيرة والحاجة إلى إطلاق النار بكثافة لإصابتها، خاصة أنها تتحرك بسرعة كبيرة وتناور بخفة عالية.

وجاء ما ذكره الناشطون ردًا على محاولات للتشكيك في الرواية الرسمية بشأن إطلاق النار في حي الخزامى بالرياض، وسط مزاعم بأن طائرة “الدرون” لا تحتاج إلى إطلاق نار كثيف ومتواصل.

ويوضح الفيديو المرفق تنفيذ تجربة غربية لمحاولة التصدي لطائرة “درون” في وقت النهار ويُظهر كثافة إطلاق النار وصعوبة إسقاطها.

يذكر أن الكرملين الروسي والبيت الأبيض الأمريكي وبعض المواقع الحساسة تعرضت لاقتراب طائرات درون منها وتم التعامل معها بما يقتضيه الموقف.

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