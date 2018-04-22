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صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=570362
المناطق _الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة قديمة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في حفل تخرج جامعة الملك سعود بالرياض، الذي شرفه خادم الحرمين الشريفين حينما كان أميرا للرياض اذ ذاك.

ووفقاً للنشطاء فإن الصورة تعود إلى عام 2007، وهو العام الذي تخرج فيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الجامعة وحصوله على شهادة البكالوريوس.

يذكر أن سمو ولي العهد حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وحصل على الترتيب الثاني على دفعته.

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