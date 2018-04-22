خالد الفيصل يطلع عليى أنشطة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

المناطق _ جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” معالي الدكتور سعود بن سعيد أبونقطة المتحمي، والذي أطلع سموه على برامج المؤسسة.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء أنشطة المؤسسة ومبادراتها ومن بينها “ملتقى ومضات” والهادف لمساعدة الموهوبين والمبدعين على استشراف آفاق جديدة للمعرفة المستقبلية، والإسهام في نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع.

كما استمع سموه لشرحٍ عن برامج المؤسسة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات ذات الأولوية التنموية، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع ورفع وعي المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين، من خلال فعالياتها العلمية والثقافية المتنوعة، كذلك إنجازات المؤسسة التي تأتي مواكبة لتطلعات القيادة والهادفة لتطوير وتجويد التعليم في المملكة بما يساهم في تحقيق (رؤية المملكة 2030 ) وضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري.