“خالد الفيصل” يدشن التوسعة الأولى لكلية فقيه للعلوم الطبية بجدة

المناطق _جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد التوسعة الأولى لكلية فقيه للعلوم الطبية .

وأوضح الدكتور مازن فقيه رئيس مجلس أمناء الكلية ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة فقيه الطبية ، أن التوسعة الأولى للكلية ترفع الطاقة الإستيعابية من 600 إلى 2400 طالب وطالبة فيما بلغت تكلفة المشروع نحو 300 مليون ريال .

ثم أزاح الأمير خالد الفيصل الستار إيذانا بافتتاح التوسعة عقب ذلك تجول سموه في مرافق الكلية الجديدة.