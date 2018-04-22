أمانة المدينة تستضيف ورشة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”

المناطق _ المدينة المنورة

افتتح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري اليوم الأحد أعمال الورشة العمرانية الشاملة للمدينة المنورة والتي تستضيفها أمانة منطقة المدينة المنورة .

وأوضح معاليه بأن الورشة تهدف إلى دعم التوجهات المستقبلية والمشروعات التي تحقق الرؤية العمرانية الشاملة للمنطقة وذلك بتلاقي ، الأفكار، والدراسات من خلال ما يقدم من رؤى في الجلسات من قبل الخبراء والباحثون والمتخصصون في هذا المجال .

وقال العمري أن المملكة العربية السعودية تشهد نمواً حضارياً وعمرانياً سريعاً وذلك جراء النمو ” الديموغرافي ” والاجتماعي والاقتصادي ، والذي أثمر إلى زيادة عدد المدن في المملكة العربية السعودية إلى 285 مدينة في عام 2014م . وهذه التحديات التي نشئت من خلال النمو السريع وما تدعمه المملكة لاستراتيجية التنمية العمرانية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة العربية السعودية . فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل ) بتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية الذي يهدف لتحقيق التحضر المستدام مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وبين وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة منطقة المدينة المهندس أحمد بن محمد العمري أن الورشة العمرانية الشاملة ستستمر لمدة ليومين . حيث يتم باليوم الأول عرض مرئي للتعريف بمحاور ونقاط المناقشات التفاعلية التي تعرض الأجندة الحضرية الجديدة , والمبادئ الإرشادية والتوجيهية الدولية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة , فهم النطاق الاقليمي للمدينة ودورها , وشبكات الطرق الاتصالية الاقليمية والاقتصادية على مستوى المنطقة . بالإضافة لمناقشة البيئة الحضرية العمرانية بعرض حركة الانشطة المكانية , والحضرية , والكثافة السكانية , واقتصاديات المدينة وعرض العوائل البيئة , وآثار التغير المناخي , وعرض التحديات والثغرات , وتحليل إطار التمويل البلدي والاقتصاد الحضري

وتستكمل الورشة في يومها التالي بجلستها مناقشة وعرض العناصر واللبنات الرئيسية لنظام مؤسسي وتشريعي والتمويل لإدارة التنمية الحضرية , ومناقشة التطبيقات , والتشريعات العمرانية والبدائل بالمملكة , وعرض الأفكار والحلول التي يتم التوصل لها عبر عملية التخطيط , والنظر في التحديات المرتبطة بالنطاق المحلي , وتوضيح الفوائد والمزايا الإرشادية للتنمية المستدامة ورؤية 2030 .

بالإضافة إلى مناقشة مشاركة المرأة الفاعلة ودورها بالمدينة , وكيفية الوصول للفراغات العامة الأكثر والنقل العام , وريادة الأعمال , وعرض اللبنات الأساسية لنظام دعم عملية التنمية , , وتطبيق بدائل التمويل البلدي الممكنة .

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة قامت بإنجاز عدد من المشاريع لمواكبة هذه المسيرة منها مشاريع تأكيد الهوية العمرانية مثل ( آنسنة المدن ، ونفاذية الطرق ، وأواسط المدن ، وإنشاء مجمعات مراكز الخدمة ، والتنمية الساحلية للسواحل ) . بالإضافة لمشاريع الجيو سباشيال مثل ( نظم المعلومات الجغرافية ، ونقاط الرصد الذكية ، ونظام الرصد الليزري ، ونظام الاستشعار عن بعد ، ونظام الخرائط ثلاثية الأبعاد) .