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نائب لبناني سابق: حزب الله الإرهابي يشارك في الفرز المذهبي بسورية

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المناطق _الرياض

اعتبر رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد أنه “منذ أن شارك حزب الله في القتال الدائر في المنطقة، من اليمن إلى العراق إلى سورية، رافعاً شعار يا شيعة العالم اتحدوا، وهو يشارك في الفرز السكاني الذي يحصل في سورية” بدعم من إيران.

وقال سعيد: “إن حزب الله الإرهابي دفع الآلاف من العائلات من محيط الشام باتجاه الشمال، من أجل تحقيق فرز سكاني مذهبي”، مشدداً على أن “شعار الحزب هو المقاومة الإسلامية في لبنان، وكأن المقاومة الإسلامية في لبنان هي فرع من مقاومة إسلامية خارج لبنان، ما يعني أننا سننظر إلى مقاومة إسلامية في سورية ومقاومة إسلامية في العراق ومقاومة إسلامية في اليمن ومقاومة إسلامية في الخليج، فهو يعطي لنفسه دوراً إقليمياً إذا لم نقل أممياً” وفقا للسياسة الكويتية.

وشدد على ضرورة مواجهة حزب الله الإرهابي في مرحلة ما بعد الانتخابات، وأضاف: “أطلقنا جبهة لمواجهة حزب الله، كانت من خلال المبادرة الوطنية، إلى جانب رضوان السيد وستستمر، نافياً التوجه لإعادة إطلاق “14 آذار” كتجمع سياسي.

 

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