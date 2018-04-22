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أمير عسير يزور المصابين بمستشفى عسير المركزي

أمير عسير يزور المصابين بمستشفى عسير المركزي
http://almnatiq.net/?p=570378
المناطق _ عسير

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للمصابين جندي اول عبدالله شار الرياعي الشهري من أفراد الشرطة  , ووكيل رقيب علي فايز زحمي الشهري  من أفراد الدفاع المدني والذين أصيبا في حادثة المجاردة ، وذلك بمستشفى عسير المركزي .
وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره لما لمسه من رجلي الأمن المصابين من عزيمة وإصرار لحماية دينهم ومليكهم ووطنهم ، سائلًا الله تعالى أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.
وعبر المصابين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وزيارة سمو أمير منطقة عسير التي كان لها بالغ الأثر في النفوس ، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

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