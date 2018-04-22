محافظ ينبع يترأس اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة نادي الفروسية بينبع

ترأس اليوم محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي أجتماعا بصالة الأجتماعات بالمحافظة لمجلس إدارة نادي الفروسية بينبع وذلك بحضور الجهات ذات العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة حيث في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور واكد على أهمية العمل على تنظيم أعمال الفروسية بالمحافظة من أجل أستمرار هذه الرياضة الأصيلة وتنميتها وتشجيع النشء لممارستها والأقبال عليها تلى ذلك العمل على تشكيل مجلس إدارة النادي وضم أعضاء من الجهات ذات العلاقة ومن رجال الاعمال والأهالي وعدد من المهتمين بهذه الجانب وتم خلال الاجتماع التأكيد على بلدية ينبع بالعمل على سرعة أنهاء تجهيز موقع النادي وتزويده بالخدمات اللازمة وتم تكليف الأعضاء المرشحين بترشيح مدير عام للنادي ونائب وامين عام وفي ختام الاجتماع ثمن محافظ ينبع جهود الجميع للعمل على تنظيم اعمال الفروسية بينبع