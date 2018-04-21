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تعليم مكة ينهي تجهيز وتأثيث ٤٣٠ عيادة مدرسية

تعليم مكة ينهي تجهيز وتأثيث ٤٣٠ عيادة مدرسية
http://almnatiq.net/?p=570392
المناطق _ مكة المكرمة
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة  تجهيز وتأثيث ٤٣٠ عيادة مدرسية بمختلف المراحل الدراسية , والتي شملت مدارس بنين وبنات في أحياء مختلفة من مكة المكرمة بهدف خدمة طلاب وطالبات المدارس , وتقديم المزيد من الخدمات الصحية والتثقيفية والتوعوية لهم وفق أسس علمية طبية وتربوية .
من جهته أبان مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن أحمد المدخلي بأن المشروع  يهدف إلى توفير عيادات طبية غرف إسعافات أولية في المدارس لتفقد حالات الطلاب الصحية بشكل يومي , واكتشاف الحالات المرضية منها , وإحالتها عند الحاجة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية , واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات الطلاب المشتبه بإصابتهم بأمراض معدية وعزلها ، ومباشرة الحالات المرضية الطارئة وغير الطارئة , وتقديم الخدمات اللازمة , بالإضافة إلى سهولة تنفيذ البرامج الوقائية وبرامج تعزيز الصحة في المدارس  .
وأشار مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي إلى أنه تم مراعاة اشتراطات العيادة المدرسية والتأكد منها بزيارات إشرافية للمدارس لتطبيق الشروط ووضع الأولويات بحيث تكون في الدور الأرضـــي , وقريبة من المدخل الرئيس للمدرسة  , وأن يوجد بها حوض مغسلة  للأيدي ,  وألا تقل مساحة الغرفة المخصصة عن (3*4) مع وجود أرضية سهلة التنظيف والتعقيم ومكان للتهوية والتكييف والإضاءة المناسبة , مع وضع لوحات إرشادية دالةً على مكان العيادة .
من ناحيته أبان مدير التجهيزات المدرسية خالد الغامدي بأنه تم توريد الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي إلى المستودعات ، وتم البدء في صرفها برقم طلب خاص بنظام فارس لكل مدرسة من المدارس التي تم اعتمادها والتي بلغ عددها ٤٣٠ مدرسة للبنين والبنات ..
يذكر أن مشروع العيادات الطبية في المدارس يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بنقل الإدارة العامة للصحة المدرسية والوحدات الصحية من وزارة التعليم إلى ملاك وزارة الصحة ووضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة , لقيام الصحة المدرسية بمهامها , ومن ضمنها تخصيص عيادة مدرسية للإسعافات الأولية , توفر فيها الأدوية في كل مدرسة , على أن تتولى وزارة التعليم التأثيث المكتبي , بينما تستكمل وزارة الصحة المشروع , وتتولى توفير المستلزمات الطبية المدرسية التي تشمل الأثاث الطبي , والمستلزمات  والأجهزة الطبية  بحسب قرار مجلس الوزراء .

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